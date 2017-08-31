Молодые семьи Ленобласти смогут выиграть машину по свидетельствам рождения детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют учредить лотерею, в которой по номерам свидетельств о рождении детей молодые семьи смогут выиграть автомобиль. Акция станет одной из мер, направленных на повышение рождаемости в регионе, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в четверг на заседании правительства региона.

По задумке властей, розыгрыш должен стать ежегодным.

"Я предлагаю установить лотерею или призовой фонд. Каждый год по номерам свидетельств о рождении ребенка разыгрывать по 4-5 автомобилей, разделив Ленинградскую область по секторам, чтобы не получилось, что самые густонаселенные районы имели приоритет", - сказал он.

Дрозденко предложил также рассмотреть возможность увеличить пособие на рождение первого ребенка. Он отметил, что, по статистике, молодые семьи менее охотно идут на рождение ребенка, чем семьи, в которых уже есть дети. Как сообщил губернатор, Ленобласть приняла уже ряд мер по стимулированию рождаемости.

"Мы пошли первыми в России, кто дает за тройню сертификат на жилье, увеличили все выплаты на детей, в том числе на питание и школьную форму", - сообщил он.

В то же время губернатор признал, что проблемы в демографической сфере еще остались.

"В этом году идет снижение рождаемости на 7%", - сообщил он, объяснив это последствиями негативной ситуации конца 1980-х - 1990-х годов.