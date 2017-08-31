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На поле возле аэропорта Минска появился выполненный тракторами рисунок

Общество
31 августа, 13:06 UTC+3 МИНСК МИНСК 31, августа. /ТАСС

Надпись "Belarus - страна мечты" была специально размещена таким образом, чтобы ее могли видеть пассажиры самолетов

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YouTube/Belarus MTW

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Гигантский рисунок в виде белорусского национального орнамента и надписи "Belarus - страна мечты" появился на одном из полей под Минском в районе аэропорта.

Для создания композиции пришлось вспахать почти 20 га земли, для чего было задействовано три трактора производства МТЗ (Минского тракторного завода). Над рисунком в течение двух недель посменно работали 12 водителей.

Точность вспашки контролировалась при помощи системы GPS-навигации и съемки квадрокоптером. В результате размер композиции составил 410х460 м, каждая буква была "прорисована" плугами размером 100 м в длину и 70 м в ширину. Инициаторы проекта специально подбирали участок для вспашки в районе аэропорта, чтобы рисунок был виден пассажирам самолетов. Надпись "Belarus - страна мечты" хорошо читается с высоты нескольких километров, отмечают в социальных сетях.

Название страны на рисунке обозначено латинскими буквами (Belarus), как и модели белорусских тракторов. "Тем самым мы хотели показать технологию точного земледелия, и то, что мы можем сделать на наших тракторах. Это также одна из визитных карточек нашей страны", - отметил гендиректор МТЗ Федор Доматенко в эфире белорусского телеканала ОНТ.

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