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Муфтият разберется, по какой причине сотни паломников не смогли отправиться в хадж

Общество
31 августа, 13:41 UTC+3 ТАСС

Первый зампредседателя Совета муфтиев РФ и ДУМ Рушан Аббясов уточнил, что некоторые турагенты взяли на себя обязательства по отправке в хадж, не имея на это соответствующих квот

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ТАСС, 31 августа. Итоговый совет Духовного управления мусульман (ДУМ) России разберется с ситуацией, из-за которой сотни паломников не смогли отправиться в хадж, сообщил в четверг первый заместитель председателя Совета муфтиев РФ и ДУМ России Рушан Аббясов.

"У нас всегда после хаджа проходит итоговый совет, где мы, безусловно, будем разбирать данные ситуации, будем выяснять, кто из туроператоров пообещал турагентам квоту, и почему так получилось, что на сегодняшний день эти люди не смогли выехать. Это бесследно не окажется, люди начали обращаться в правоохранительные органы, чтобы турагенты вернули им деньги", - сказал Аббясов в ходе видеомоста "Москва - Казань - Симферополь", посвященного празднованию Курбан-байрама и международной конференции духовных лидеров в Казани "Духовный шелковый путь".

Он уточнил, что не смогли уехать несколько сотен человек. Как отметил Аббясов, некоторые турагенты взяли на себя обязательства по отправке в хадж, не имея на это соответствующих квот. "Хочу отметить, что не туроператоры, а турагенты, которые взяли на себя ответственность, не имея на это полномочий, я имею в виду, не имея квот полноценных, собрали с людей деньги для организации хаджа. <...> Но, к сожалению, некоторые из-за дешевизны, как часто бывает <...>, пытаются таким образом сэкономить и попадают в такую ситуацию", - сказал спикер.

Аббясов призвал верующих впредь пользоваться услугами проверенных компаний, которые организуют хадж, они все известны региональным Духовным управлениям мусульман.

Как сообщалось ранее, в этом году квота для россиян на хадж составила 23,5 тыс. мест. Хадж является одним из пяти столпов (предписаний) ислама, он заключается в посещении мусульманских святынь в Саудовской Аравии. Каждый мусульманин хотя бы раз в жизни обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет для этого физическую и материальную возможность. Заканчивается хадж с наступлением праздника Курбан-байрам, который в этом году приходится на 1 сентября.

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