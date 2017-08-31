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Путин 1 сентября в Ярославле посетит форум "Проектория" и проведет открытый урок

Общество
31 августа, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Президент также проведет встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле пообщается с участниками форума "Проектория" и проведет открытый урок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Ярославле. Там целый набор мероприятий, в том числе, участие во Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория". Президент посидит, пообщается там с молодыми людьми. Будет всероссийский открытый урок", - рассказал Песков.

Он добавил, что Путин пообщается с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, "будет достаточно плотное общение в разных ипостасях". Кроме того, глава государства встретится с представителями общественности Ярославской области. На этой встрече его также будет сопровождать Дмитрий Миронов.

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Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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