Путин 1 сентября в Ярославле посетит форум "Проектория" и проведет открытый урок

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 1 сентября в Ярославле пообщается с участниками форума "Проектория" и проведет открытый урок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра президент будет работать в Ярославле. Там целый набор мероприятий, в том числе, участие во Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория". Президент посидит, пообщается там с молодыми людьми. Будет всероссийский открытый урок", - рассказал Песков.
Он добавил, что Путин пообщается с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, "будет достаточно плотное общение в разных ипостасях". Кроме того, глава государства встретится с представителями общественности Ярославской области. На этой встрече его также будет сопровождать Дмитрий Миронов.