Милонов просит ГП проверить деятельность сообществ и проповедников ВИЧ-диссидентства

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") направил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку деятельности сообществ так называемого ВИЧ-диссидентства - групп людей, убежденных в том, что вируса иммунодефицита человека не существует, а значит, нет необходимости лечиться. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.
"Мною был направлен запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой рассмотреть возможность организации широкомасштабной проверки деятельности данных сообществ и проповедников ВИЧ-диссидентства как в интернете, так и вне его на предмет нарушения действующего законодательства РФ", - заявил он. "Помимо этого прошу Генеральную прокуратуру РФ изучить вероятность связи движения ВИЧ-диссидентства в России с международными террористическими организациями", - добавил Милонов.
По его словам, на днях в Санкт-Петербурге "произошла ужасная человеческая трагедия: родители малолетней девочки из-за своей приверженности к идеологии ВИЧ-диссидентства оставили без необходимой медицинской помощи своего ребенка".
Милонов считает, что невозможно представить, чтобы взрослые люди "так бездумно и бездушно" могли отнестись к собственному больному и беззащитному малышу. "Проблема ВИЧ-диссидентства для нашей страны не нова. Ежегодно в России фиксируются случаи, когда больные ВИЧ и СПИД, ссылаясь на мифические и антинаучные исследования, как правило, западные, отказываются от лечения и, самое ужасное, распространяют данный вирус среди здоровых людей", - отметил парламентарий, выразив мнение, что "данные действия и данную идеологию, без сомнения, нельзя отнести к каким-либо религиозным запретам или канонам".
Депутат уверен, что идеология ВИЧ-диссидентства является "не просто вредным для общества явлением, а крайне опасной диверсией против здоровья российской нации в целом". "Неприемлемо, что распространители данной идеологии не скрывают своих имен и действуют фактически легально: в интернете существуют соответствующие сайты и группы, выпускается литература, проводятся собрания и ведется "просветительская" работа", - заявил парламентарий.