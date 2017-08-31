В Приамурье к ноябрю разработают план развития наукограда Циолковский

ТАСС, 31 августа. Комплексный социально-экономический план по развитию города Циолковский, расположенного возле космодрома Восточный, должен быть разработан к ноябрю этого года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"На совещании [которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин] дано поручение разработать комплексный социально-экономический план по развитию города. То есть, пойти по принципу развития города Свободный. План должны подготовить к ноябрю", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Козлов в ходе совещания отметил, что правительство области уже подготовило предложения по модернизации инфраструктуры бывшего Углегорска, переименованному в 2015 году в Циолковский. В планах - строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений, ЛЭП, объектов благоустройства, полигона твердых бытовых отходов.

В апреле 2013 года президент РФ Владимир Путин предложил назвать будущий город возле космодрома Восточный в честь основоположника теоретической космонавтики.

Позже имя Циолковского решили присвоить Углегорску. В марте 2014 года в поселке прошли публичные слушания, большинство участников выступило за переименование. В прошлом году новообразованному амурскому городу было присвоено наименование Циолковский.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.