Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, режиссер Никита Михалков, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, танцор балета Михаил Барышников, певица Алла Пугачева, хоккеист Александр Овечкин - всего 21 современник - вошли в список 100 самых влиятельных россиян столетия во версии редакции Forbes. Об этом говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG.
В Forbes пояснили, что редакция и эксперты выбирали "русских, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы". Издание учитывало международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, и денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объем рынков).
"На данный момент самым влиятельным россиянином за последние 100 лет признан первый космонавт планеты Юрий Гагарин, его выбрали 52,2% читателей. На втором месте - советский диктатор Иосиф Сталин с 44,6% голосов. С небольшим отставанием от него на третьей позиции расположился президент России Владимир Путин, 44,6%", - отметили в медиагруппе.
Самым молодым в списке оказался 23-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалютной платформы Ethereum.
1) Жорес Алферов, физик
2) Михаил Барышников, звезда балета
3) Сергей Брин, сооснователь Google
4) Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum
5 ) Аркадий Волож, сооснователь "Яндекса"
6) Сергей Галицкий, основатель и совладелец "Магнита"
7) Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР
8) Герман Греф, президент Сбербанка
9) Павел Дуров, создатель "ВКонтакте" и Telegram
10) Дмитрий Зимин, пионер российской мобильной телефонии
11) Алексей Кудрин, экс-министр финансов
12) Юрий Мильнер, предприниматель
13) Никита Михалков, режиссер
14) Александр Овечкин, хоккеист
15) Григорий Перельман, математик
16) Алла Пугачева, поп-певица
17) Владимир Путин, президент России
18) Ирина Роднина, фигуристка
19) Владислав Третьяк, хоккеист
20) Анатолий Чубайс, "отец" российской приватизации
21) Мария Шарапова, теннисистка
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