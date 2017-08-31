Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, режиссер Никита Михалков, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, танцор балета Михаил Барышников, певица Алла Пугачева, хоккеист Александр Овечкин - всего 21 современник - вошли в список 100 самых влиятельных россиян столетия во версии редакции Forbes. Об этом говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG.

В Forbes пояснили, что редакция и эксперты выбирали "русских, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы". Издание учитывало международное признание номинантов, количество людей, жизнь которых изменилась благодаря влиянию кандидатов, и денежную составляющую (контракты, бюджеты, капитализация, объем рынков).

"На данный момент самым влиятельным россиянином за последние 100 лет признан первый космонавт планеты Юрий Гагарин, его выбрали 52,2% читателей. На втором месте - советский диктатор Иосиф Сталин с 44,6% голосов. С небольшим отставанием от него на третьей позиции расположился президент России Владимир Путин, 44,6%", - отметили в медиагруппе.

Самым молодым в списке оказался 23-летний Виталик Бутерин, создатель криптовалютной платформы Ethereum.

Современники (в алфавитном порядке) 1) Жорес Алферов, физик

2) Михаил Барышников, звезда балета

3) Сергей Брин, сооснователь Google

4) Виталик Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum

5 ) Аркадий Волож, сооснователь "Яндекса"

6) Сергей Галицкий, основатель и совладелец "Магнита"

7) Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР

8) Герман Греф, президент Сбербанка

9) Павел Дуров, создатель "ВКонтакте" и Telegram

10) Дмитрий Зимин, пионер российской мобильной телефонии

11) Алексей Кудрин, экс-министр финансов

12) Юрий Мильнер, предприниматель

13) Никита Михалков, режиссер

14) Александр Овечкин, хоккеист

15) Григорий Перельман, математик

16) Алла Пугачева, поп-певица

17) Владимир Путин, президент России

18) Ирина Роднина, фигуристка

19) Владислав Третьяк, хоккеист

20) Анатолий Чубайс, "отец" российской приватизации

21) Мария Шарапова, теннисистка

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