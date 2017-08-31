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Икона Божией Матери принесена из Третьяковской галереи в Донской монастырь в Москве

Общество
31 августа, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Икона XIV века будет находиться в Большом соборе монастыря до 3 сентября

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чудотворная Донская икона Божией Матери принесена в четверг из Государственной Третьяковской галереи в Донской монастырь по случаю престольного праздника. Об этом ТАСС сообщил наместник Донского монастыря Преосвященный Парамон, епископ Бронницкий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Парамон рассказал, как прихожане принимают участие в празднестве. "Участие прихожан в церковном празднике всегда заключается в общей молитве. Как для священнослужителей, так и для прихожан очень радостно, что в предстоящие дни она будет совершаться пред Донским образом Божией Матери, в честь которой и основан наш монастырь", - отметил епископ.

Он добавил, что "после встречи иконы братия обители отслужит праздничный молебен с пением Акафиста. В 18:00 начнется всенощное бдение, во время которого будет совершен крестный ход в честь грядущего праздника".

Викарий отметил, что монастырь всегда готов к большому количеству желающих поклониться иконе. "В прошлом году за время пребывания иконы в Донском монастыре обитель посетило несколько десятков тысяч человек. Поэтому к любому "наплыву" мы всегда готовы, но специально не готовимся. Мы всегда рады тем, кто приходит в монастырь, приобщается к истории и культуре нашего Отечества", - подчеркнул Парамон.

"Исторически в монастыре всегда находился список с Донской иконы, пусть такой же почитаемый и древний. Мы были бы рады, если бы и та икона, что сейчас находится в галерее, пребывала бы в храме", - сказал он.

Фестиваль у стен монастыря

В сквере перед монастырем также пройдет Музыкальный фестиваль, организатором которого выступает молодежный клуб "Донской", действующий при монастыре. В этом году на фестивале выступят Александр Ф. Скляр, Сергей Федоров, Тутта Ларсен, Андрей Бухарин.

Об иконе

Икона XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. Согласно летописи, ее передали Димитрию Донскому перед Куликовской битвой "казацы" - "народ христианский воинского чина". С тех пор Донская икона Божией Матери почиталась как защитница Отечества. В 1591 году в память о заступничестве Богородицы за Москву был основан Донской монастырь.

Перед этим древним образом русские цари молились в преддверии множества сражений, поэтому Донская икона - это воинская святыня. Казаки с 2010 года возобновили традицию молитвы об Отечестве в день Донской иконы Божией Матери.

Святыня будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря до 3 сентября.

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