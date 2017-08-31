Власти Астраханской области планируют восстановить вытрезвители

АСТРАХАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Систему вытрезвителей планируют восстановить в Астраханской области. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Александр Жилкин.

"Мы пойдем по пути создания вытрезвителей. Надо найти юридическое сопровождение. Их [людей в состоянии алкогольного опьянения] надо вытрезвлять, там должна быть охрана для сильно буйных. И они должны оплачивать это", - сказал Жилкин.

Он привел пример, что во время велосипедной прогулки ранним утром в центре Астрахани на набережной Волги лично встретил нетрезвого мужчину, который купался в фонтане, и был возмущен его поведением. Жилкин добавил, что он потребовал от пьяницы отправиться домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в 2016 году в области было зарегистрировано 2943 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных в состоянии опьянения. В регионе зарегистрировано свыше 10 тыс. алкоголиков, которые находятся на учете.

Сейчас большая часть граждан, находящихся в беспомощном состоянии при опьянении, доставляется в органы внутренних дел. В пресс-службе отмечают, что при ухудшении состояния здоровья и отсутствии медицинских работников, это может привести к возникновению чрезвычайных происшествий, связанных со скоропостижной смертью задержанного.