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Московский Политех совместно с МТС запустил первую магистерскую программу по телемедицине

Общество
31 августа, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Как отмечается, университет будет отвечать за фундаментальную подготовку студентов, методическую поддержку и организацию учебного процесса, а МТС предоставит данные и задачи из реальной практики

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский политехнический университет запустил в партнерстве с оператором МТС первую магистерскую программу для подготовки специалистов в сфере телемедицины. Об этом говорится в сообщении МТС.

Магистерская программа "Медицинские интеллектуальные системы" рассчитана на два академических года. Студенты будут изучать международный опыт развития телемедицины, а также поучаствуют в разработке существующих проектов Центра инноваций МТС. Впоследствии студенты создадут собственные проекты, направленные на решение прикладных задач в сфере цифрового здравоохранения, отмечается в сообщении.

"Опыт создания по-настоящему прорывных и перспективных информационных технологий опирается как на качественные исследования и фундаментальные разработки, так и на четкое видение рынков будущей продукции, умении "упаковать" идею и довести до конечного потребителя. Уверен, что объединение усилий московского Политеха и компании МТС в рамках проектно-технологической магистратуры станет отличной базой для создания новых технологий и подготовки высококлассных специалистов для ИТ-индустрии в рамках формирующейся цифровой экономики", - отметил декан факультета информационных технологий Московского Политеха Андрей Филиппович.

Кураторами программы выступят представители МТС и Московского Политеха. При этом университет будет отвечать за фундаментальную подготовку студентов, методическую поддержку и организацию учебного процесса, а МТС предоставит данные и задачи из реальной практики.

Цифровая медицина является одним из якорных проектов Центра инноваций МТС, который был создан в октябре 2016 года.

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