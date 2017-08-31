Порошенко подписал закон о запрете вырубки лесов в Карпатах

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете вырубки древних карпатских лесов и введении административной ответственности за их уничтожение и повреждение. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

"Запрещаются все виды вырубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств [кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны], вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов", - говорится в тексте документа.

Леса, расположенные на территории Словакии и Украины, в 2007 году были внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО под названием "Девственные буковые леса в Карпатах".