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Порошенко подписал закон о запрете вырубки лесов в Карпатах

Общество
31 августа, 14:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС

За нарушение закона предусмотрено административное наказание

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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете вырубки древних карпатских лесов и введении административной ответственности за их уничтожение и повреждение. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

"Запрещаются все виды вырубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка лесных продуктов, проезд транспортных средств [кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны], вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов", - говорится в тексте документа.

Леса, расположенные на территории Словакии и Украины, в 2007 году были внесены в Список мирового наследия ЮНЕСКО под названием "Девственные буковые леса в Карпатах".

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Порошенко, Петр Алексеевич
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