Вильфанд: за лето в России осадков выпало больше нормы, но дождливых дней было меньше

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Нынешнее лето на большей части территории России было теплым, незначительно холоднее средних значений было только в районе Балтийского моря, зато осадков выпало больше нормы. Об этом в четверг рассказал журналистам на пресс-конференции глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Это лето было дождливое, по отношению к норме осадков выпало больше. Но количество дней с осадками было существенно меньше многолетних значений. В среднем за три летних месяца бывает 52 дождливых дня, в этом году было только 33 дня с осадками, и они были интенсивными", - сказал он.
"Если анализировать средние характеристики, то окажется, что даже за XXI век такие показатели температуры достигались четыре раза. То есть это было обычное рутинное лето", - пояснил Вильфанд.
Глава Гидрометцентра уточнил, что, в целом, 2017 год занимает второе место среди самых теплых в XXI веке.