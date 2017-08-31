Телеканал "Пятница!" запустит музыкальный проект "Голос улиц"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Телеканал "Пятница!" осенью запустит новый музыкальный проект "Голос улиц", где исполнителям в стилях рэп и хип-хоп предстоят состязания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

"Осенью этого года на телеканале "Пятница!" стартует самый масштабный рэп-баттл страны - "Голос улиц", - заметили в пресс-службе. - Сейчас принять участие в онлайн кастинге и попасть на прослушивание может любой хип-хоп или рэп-исполнитель из самого дальнего уголка страны".

Судить проект будут исполнители Василий Вакуленко, известный как Баста, а также Александр Тимарцев, поклонники знают его под именем Ресторатор, и другие.

"Голос Улиц" - это музыка и культура, которую мы представляем. Старт проекта - это признание хип-хоп культуры, как неотъемлемой части жизни большого количества талантливых людей. Я буду судить, опираясь на свой личный вкус и предпочтения, на большой опыт работы с огромным количеством интересных музыкантов", - приводят в пресс- службе телеканала слова Басты.

Для участия необходимо выложить видео с треком в социальной сети "ВКонтакте" с хэштегом #ГолосУлиц. Выбранные по результатам народного голосования участники попадут в шорт-лист проекта и будут приглашены на кастинг в Москву.