Власти Москвы в 2018 году намерены объявить по реновации торги на проекты по 130 площадкам

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Столичные власти планируют весной 2018 года организовать тендеры по проектированию для подрядчиков по 130 ранее выбранным стартовым площадкам в рамках реновации. Об этом сообщил в четверг глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев на конференции, посвященной программе.

"Приступаем как раз к [подготовке] градостроительной и проектной документации, подряды на проектирование будут объявлены в августе-сентябре, и в конце весны 2018 года мы будем готовы объявить торги по 125-130 площадкам ", - сказал Бочкарев.

О реновации

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир). В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица, отмечается в постановлении столичного правительства.