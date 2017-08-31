Путин поручил врио главы Саратовской области разобраться с нарушениями льгот пенсионеров

НОВО-ОГАРЕВО, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Саратовской области Валерию Радаеву разобраться с нарушениями прав пенсионеров на скидки по оплате услуг ЖКХ. "Граждане жалуются, что нарушаются права пенсионеров на скидки по оплате ЖКХ, - заявил глава государства на встрече с главой региона. - В законе все отработано, у вас наверняка на региональном уровне система налажена. Здесь это все есть. Пожалуйста, посмотрите".

"Владимир Владимирович, по каждому вопросу разберусь", - заверил его Радаев.

Путин отметил, что среди других жалоб, которые ему направляли жители Саратовской области на "Прямую линию", - состояние дорог и мостов, ситуация в школах, где, по словам граждан, "скоро будут в три смены учиться". "Есть и [вопрос] по возможным нарушениям трудовой дисциплины на Балаковской АЭС, но это я с Росатомом отдельно поговорю", - добавил глава государства.

"Еще один совершенно конкретный вопрос, на который я обратил внимание, - добавил Путин. - Закрывают больницу, село Первомайское". "Если нужно помочь - скажите. Я готов это сделать, если у вас почему-то не хватает своих сил на этот счет, - отметил глава государства. - Я понимаю, что и учебные заведения, и учреждения здравоохранения бывают в сложном положении. Это все понятно. Значит, нужно организовать эту работу другим способом, вахтовым методом". Путин напомнил, что можно привлекать мобильные группы медицинских работников, создавать фельдшерско-аккушерские пункты. Он потребовал представить ему отдельный доклад по этой ситуации. "Обязательно разберемся", - отреагировал врио губернатора.

Оценивая ситуацию в области в целом, президент отметил, что "Саратов у нас регион развитый, и промышленный, и хозяйственный, эффективно развивается, это все очевидно".