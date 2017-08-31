Новый телеканал начинает работу в Петербурге и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новый телеканал "78", входящий в Национальную медиа группу, с сентября начинает вещание в Петербурге и Ленинградской области, сообщает в четверг пресс-служба группы.

"Журналисты и телеведущие Петербурга собрались вместе, чтобы создать телевидение, которое будет полезно и приятно смотреть. 1 сентября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинает вещание новый городской Телеканал "78", - сказано в сообщении.

В эфире телеканала будут выходить 22 программы, 18 из которых будут в прямом эфире и четыре - в записи. "В первую очередь это новостное телевидение - быстрое, качественное, оперативное. Информационные выпуски программы "Известия. 78" будут выходить каждые полчаса", - сообщает пресс-служба.

Наряду с этим в эфир выйдут и программы, ранее известные петербургским и ленинградским зрителям, значительное внимание будет уделяться спорту, отметили в Национальной медиа группе.

Телеканал войдет в мультимедийный информационный центр "Известия", который объединяет службы телеканалов РЕН-ТВ, "Пятый канал" и газеты "Известия". МИЦ "Известия" включает в себя также интернет-портал IZ.ru, сочетающий возможности круглосуточного новостного телеканала и общественно-политического издания.