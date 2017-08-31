Исключение Марсова поля из числа гайд-парков в Петербурге обжаловали в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Постановление правительства Санкт-Петербурга, по которому Марсово поле в центре северной столицы исключено из перечня местных гайд-парков, обжаловано в городском суде. Об этом сообщил в четверг ТАСС один из истцов, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

"Мы обжаловали это постановление, так как оно нарушает право на свободу собраний. В центре города не осталось места, где можно было бы провести публичное мероприятие без согласования. А в согласовании массовых акций Смольный отказывает под самыми абсурдными предлогами", - сказал Вишневский.

По его словам, поправки в документ противоречат и позиции Конституционного суда. "Ранее Конституционный суд РФ постановил, что гайд-парки должны быть в каждом районе города", - пояснил депутат. Административный иск к властям подан в Санкт-Петербургский городской суд.