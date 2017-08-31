Минобразования Ингушетии рекомендовало запретить детям приносить на занятия смартфоны

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МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Минобразования Ингушетии рекомендует школам запретить детям приносить на занятия смартфоны и гаджеты, сообщил в четверг ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев.
"Такое решение о запрете приносить телефоны и гаджеты на занятия каждая школа принимает самостоятельно. Однако мной рекомендовано директорам школ, начальникам муниципальных управлений образования смартфон и различные гаджеты, которые имеют место быть, категорически во время уроков не разрешать в классы заносить", - сказал Костоев.
Он уточнил, что дети могут приносить с собой телефоны, но в школе их будут забирать, "тем более гаджеты с выходом в интернет".
В назрановской школе-гимназии, которая считается одним из лучших учебных заведений среднего образования в республике, решили эту проблему, сказала ТАСС бывший завуч учебного учреждения Ада Газдиева.
"В гимназии эта проблема с телефонами стояла очень остро. Пять лет назад, когда стало понятно, что эта проблема мешает образовательному процессу, на родительском собрании было озвучено, что желательно эти телефоны запретить", - сказала она.
По ее словам, в гимназии было много детей, приезжающих из различных населенных пунктов, поэтому родители просили оставить телефоны, "чтобы это не были смартфоны".
Как отметила Газдиева, наложенный тогда уставом и внутренним локальным актом гимназии запрет на телефоны-смартфоны избавил от проблемы, когда дети отвлекаются от образовательного процесса.
"Если у ребенка обнаруживали такой телефон, то он изымался, описывался и складировался у завуча по воспитательной работе до 25 мая, и после последнего звонка телефон вручали детям. Этот телефон никому не отдавали, в том числе и родителям", - добавила она.
"Проблема с телефонами у нас в лицее есть (Газдиева работает сейчас директором школы-лицея в Магасе - прим. ТАСС). Мало того, дети снимают на уроках учителей, снимают друг друга, какие-то свои шалости. Этим занимаются и родители, которые записывают разговоры с учителями, с классными руководителями", - сказала Газдиева.
По ее словам, с родителями этот момент регламентировать они не могут, но "с учениками со всеми этими моментами бороться будут".