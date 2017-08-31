Папе римскому передали документ, укрепляющий отношения между католиками и иудеями

РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Делегация Совета раввинов Европы представила в четверг папе римскому Франциску ответ на декларацию Nostra Aetate ("Наш век"), принятую в 1965 году папой Павлом VI в ходе Второго Ватиканского собора, направленный на примирение основных конфессий и заложивший основу диалога между католиками и иудеями.

Как заявил ТАСС входивший в делегацию главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, принятая 52 года назад декларация имеет огромное значение для отношений между католиками и иудеями.

"Nostra Aetate изменила отношения между католиками и евреями", - сказал он. При этом Гольдшмидт отметил, что подготовка ответа заняла столь долгий срок в том числе потому, что готовился он почти всем еврейским миром. "У нас сегодня была тройная делегация, включая главного раввина Израиля и представителей Совета раввинов Америки, соответственно, мы представляем здесь большинство еврейской общины мира", - рассказал главный раввин Москвы.

Он подчеркнул, что 50 лет - "не слишком большой срок по сравнению с почти двумя тысячелетиями, что ушли у католической церкви на подготовку декларации", принятой в 1965 году. Самый короткий документ Ватиканского Собора был направлен на примирение основных конфессий и вносит существенный вклад в развитие межрелигиозного диалога, неприятие любых форм дискриминации и притеснения людей по их национальному признаку и вероисповеданию и, что немаловажно, в переосмысление враждебного восприятия христианами иудаизма и осуждение антисемитизма.

В представленном документе отмечается среди прочего вклад католических священников в борьбу с антисемитизмом.

Ответ на декларацию

Представленный документ содержит призыв к межконфессиональному сотрудничеству между католиками и иудеями, которое было бы направлено на достижение взаимопонимания и борьбу с различными проявлениями экстремизма. Так, среди прочего в документе подчеркивается необходимость противостояния радикальным ответвлениям ислама, которые "угрожают мировому сообществу и не щадят также многочисленных умеренных мусульман".

"Мы стремимся к партнерству с католическим сообществом и другими религиозными общинами для того, чтобы обеспечивать в будущем свободу вероисповедания, поощрять моральные принципы наших конфессий, в том числе святость жизни и значение традиционной семьи, а также развивать моральное и религиозное сознание общества", - говорится в документе.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, как он оценивает состояние отношений между католиками и евреями при нынешнем понтификате Франциска, Гольдшмидт подчеркнул, что "он продолжает путь своих предшественников". "Во многих вещах он [Франциск] пошел даже еще дальше, выступая против антиизраильских настроений, которые мы также расцениваем как антисемитизм", - указал раввин. Помимо прочего Гольдшмидт еще раз подтвердил, что ответ на декларацию Nostra Aetate направлен в первую очередь на борьбу с экстремистскими ответвлениями религий, "в первую очередь с радикальным исламизмом".

В Ватикане, где состоялась встреча папы Франциска с делегацией, отмечают, что понтифик уделяет особое внимание межрелигиозному диалогу. И под девизом примирения прошла его апостольская поездка на Святую Землю в 2014 году, одна из первых зарубежных после восхождения на престол Святого Петра.