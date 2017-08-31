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В Москве закрыли неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект

Общество
31 августа, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Теперь необходимо съезжать на Зубовском бульваре, далее следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост, а затем совершить съезд на Ленинский проспект

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы закрыли неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект, появившийся там после реконструкции трассы в рамках программы "Моя улица", на который жаловались москвичи в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В настоящий момент на Садовом кольце департаментом капитального ремонта ведутся работы по программе благоустройства "Моя улица". Завершен очередной этап по нанесению разметки и установке дорожных знаков. В рамках проводимых работ закрыт поворот с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект", - отметили в пресс- службе.

Там пояснили, что теперь "поворот осуществляется через имеющийся разворот на Зубовском бульваре, далее автомобилистам необходимо следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост, а затем совершить съезд на Ленинский проспект".

Ранее один из автомобилистов Москвы опубликовал на своей странице в Facebook видео со съездом с Садового кольца на Ленинский проспект. На записи видно, как при развороте на 180 градусов автомобили не вписываются в суженный съезд, поэтому им приходится заезжать на встречную полосу и даже сдавать назад.

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