В Москве закрыли неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы закрыли неудобный съезд с Садового кольца на Ленинский проспект, появившийся там после реконструкции трассы в рамках программы "Моя улица", на который жаловались москвичи в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В настоящий момент на Садовом кольце департаментом капитального ремонта ведутся работы по программе благоустройства "Моя улица". Завершен очередной этап по нанесению разметки и установке дорожных знаков. В рамках проводимых работ закрыт поворот с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект", - отметили в пресс- службе.
Там пояснили, что теперь "поворот осуществляется через имеющийся разворот на Зубовском бульваре, далее автомобилистам необходимо следовать по внешней стороне Садового кольца через Крымский мост, а затем совершить съезд на Ленинский проспект".
Ранее один из автомобилистов Москвы опубликовал на своей странице в Facebook видео со съездом с Садового кольца на Ленинский проспект. На записи видно, как при развороте на 180 градусов автомобили не вписываются в суженный съезд, поэтому им приходится заезжать на встречную полосу и даже сдавать назад.