Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найдены

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Шестеро туристов из Москвы, пропавшие на севере Забайкальского края, найдены. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.
"Туристы найдены, они самостоятельно вышли на связь, сообщили, что чувствуют себя хорошо и намерены продолжить маршрут. В помощи они не нуждаются", - сказал собеседник агентства.
Туристы пропали в самом северном, Каларском районе Забайкальского края, его рельеф отличает чередование высоких хребтов - Удоканского и Кодарского. Этот район слабо заселен: там проживают около 8 тыс. человек, большинство из них живет в селе Чара и расположенном неподалеку поселке Новая Чара.
Туристы вышли на маршрут 3 августа, собираясь преодолеть почти 300 км по северным территориям Забайкальского края, Иркутской области и Республики Бурятия: часть маршрута пройти пешком, часть - по рекам. Финальной точкой путешествия должен был стать поселок Таксимо в Бурятии, где находится железнодорожная станция. Но 30 августа группа не вышла на связь, в назначенное время туристы не сели в поезд на указанной ими станции, а их телефоны оказались недоступны.
К поискам был подключен вертолет Ми-8 МЧС России, который обследовал более 200 кв. км хребта Кодар по маршруту группы туристов. С наступлением темноты поиск приостановлен, вертолет приземлился в аэропорту села Чара. Поисково-спасательную операцию планировалось продолжить 1 сентября.