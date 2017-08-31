Власти Адыгеи проведут проверки по жалобам жителей о продаже койко-мест в больницах

МАЙКОП, 31 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министру здравоохранения республики Рустему Меретукову провести внутренние проверки по жалобам, поступившим от жителей региона на "Прямую линию" президента страны. При выявлении противозаконных действий, в частности, продажи койко-мест в больницах, материалы будут переданы в правоохранительные органы, сообщил в четверг Кумпилов.

Президент России Владимир Путин в среду в рамках рабочей встречи в Москве призвал врио главы Адыгеи решить проблемы аварийного состояния школ в регионе и разобраться со случаями продаж мест в больницах.

"Граждане пишут о какой-то новой "услуге": продаже койко-мест в стационарах, то есть врач дает направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты", - сказал об одной из жалоб граждан глава государства, добавив, что "место находят" за 4 тыс. рублей.

"Думаю, не стоит даже говорить, насколько цинична такая ситуация. Подобная предприимчивость в лечебных учреждениях будет жестко пресекаться, это касается и других отраслей. Незамедлительно проведем проверки и, в случае выявления фактов нарушений, будем принимать меры вплоть до увольнения и передачи материалов в правоохранительные органы по подследственности. Правоохранительный блок получит копии заявления, где я вижу, что нужно работать правоохранительному блоку, и мы по каждому случаю дойдем до конца", - сказал Кумпилов на совещании в правительстве.

Он поручил отраслевым министрам задействовать в работе все каналы связи с населением - это личные приемы граждан, интернет-приемные, горячие линии, мониторинг социальных сетей.

Среди затронутых в обращениях на "Прямую линию" президента страны тем врио главы также назвал единовременные выплаты маткапитала, сложности с получением жилья очередниками, транспортное сообщение и отсутствие инфраструктуры, жалобы на банковский сектор, последствия банкротства регионального коммерческого банка "Новация".