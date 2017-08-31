Столичной гимназии присвоили имя Виталия Чуркина

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добились присвоения столичной гимназии №1522 имени российского дипломата Виталия Чуркина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.
"Накануне 1 сентября решение о присвоении имени Виталия Ивановича Чуркина столичной гимназии №1522 было принято на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию. ОНФ просил столичную комиссию сделать исключение из правил о присвоении имен выдающихся личностей только по истечении пяти лет со дня ухода из жизни и дать возможность школе, в которой учился великий дипломат, носить его имя", - отмечается в сообщении.
Московский штаб ОНФ выступил с инициативой о присвоении гимназии имени Чуркина в июне текущего года после обращения коллектива учебного заведения. Эту инициативу также поддержал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и вдова дипломата Ирина Евгеньевна Чуркина, указано в информации ОНФ.
"Это решение (о присвоении гимназии имени Виталия Чуркина - прим. ТАСС) было абсолютно необходимым, и можно только приветствовать, что оно было принято так оперативно. Для гимназии, которая так бережно относится к памяти о своем выпускнике, чтит традиции и опыт международной дипломатии, где уже успешно работает "Академия детской дипломатии", это станет дополнительным импульсом к развитию", - приводит пресс-служба слова члена регионального штаба ОНФ в Москве, профессора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрия Вяземского.
Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля 2017 года. 24 февраля Чуркин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества.