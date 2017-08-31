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Новые очистные сооружения в Мурманском порту позволят снизить выбросы в Кольский залив

Общество
31 августа, 17:15 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 31, августа. /ТАСС

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений является одним из самых масштабных природоохранных проектов, реализованных в порту в этом году

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МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Новые очистные сооружения для ливневых стоков введены в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту (ММТП), сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Теперь ливневые стоки, образующиеся на промышленной площадке порта, будут проходить несколько степеней очистки, а затем повторно использоваться в туманообразующих пушках комплексной системы пылеподавления. Экологический эффект - снижение концентрации взвешенных веществ в воде на 98%", - сказали в порту.

Там отметили, что в ММТП создан замкнутый цикл водоснабжения, когда на повторное использование регулярно будет направляться несколько тысяч кубометров очищенной воды практически питьевого качества. Излишки воды если и будут попадать в Кольский залив, то не окажут на его чистоту никакого влияния, так как концентрация взвешенных веществ в ливневых стоках доведена до нормативов, соответствующих характеристикам рыбохозяйственных водных объектов высшей категории.

Как добавили в порту, очистные сооружения состоят из заглубленного резервуара объемом 2,5 тыс. кубометров, надземного здания, где смонтировано технологическое оборудование, а также резервуара запаса очищенного стока. По данным порта, выполнено также благоустройство прилегающей к новым очистным сооружениям территории: проложены газоны, определены места для посадки деревьев и кустарников, оформлены пешеходные зоны и технологические проезды.

В порту отметили современную технологию очистки стоков. Ливневый сток с производственной площадки сначала поступает в первичный отстойник, где с помощью специального вещества взвешенные в воде частицы превращаются в плотный осадок. На следующих этапах вода проходит очистку на сетчатых и скорых фильтрах, а осадок обезвоживается на специальном комплексе для дальнейшей утилизации. Кроме того, перед попаданием в резервуар запаса уже очищенная вода проходит ультрафиолетовое обеззараживание.

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений является одним из самых масштабных природоохранных проектов, реализованных в Мурманском морском торговом порту в 2017 году. Всего в рамках Года экологии ММТП планирует провести 12 природоохранных мероприятий с объемом инвестиций около 800 млн рублей, которые позволят сократить воздействие предприятия на окружающую среду до действующих мировых стандартов.

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