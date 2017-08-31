Вологодская область намерена решить проблему двухсменного обучения в школах к 2025 году

ТАСС, 31 августа. Обучение в две смены исчезнет в школах Вологодской области к 2025 году, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"До 2025 года проблема второй смены в школах Вологодчины должна уйти полностью. Проходить этот процесс будет поэтапно, с одновременным решением смежных задач: подбором кадров, решением вопросов подвоза детей, питания, приобретением оборудования", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора Вологодской области Олега Васильева.

По его словам, на данный момент 15% школьников региона посещают учебные заведения во вторую смену, и одно из решений - это строительство новых школ.

"Сейчас на улице Северной в Вологде и в Зашекснинском районе Череповца начато строительство школ, каждая из которых будет рассчитана на 1,5 тыс. ребят. А уже завтра свои двери для первых учеников распахнет Николоторжская школа в Кирилловском районе, построенная благодаря участию в федеральной программе по созданию дополнительных мест. К концу года будет завершено строительство школы в Вытегре в центре "Корабелы Прионежья", - сказал замгубернатора.

Не менее важным способом решения этой проблемы он считает оценку эффективности использования существующих площадей образовательных учреждений. В этом году благодаря такому подходу будет создано больше 2 тыс. дополнительных учебных мест. "От второй смены надо уходить, потому что работоспособность в первой половине дня выше, чем во второй. К тому же надо учитывать, что мы движемся к созданию школы полного дня, когда в первой половине проходит образовательный процесс, а вторая полностью посвящена допобразованию и мероприятиям", - отметил Васильев.

В Вологодской области насчитывается почти 900 образовательных организаций, в том числе 353 школы, все они полностью готовы к новому учебному году, сообщал ранее губернатор области Олег Кувшинников. На их подготовку в этом году выделялось 401,8 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.