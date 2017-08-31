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Росздравнадзор отозвал две серии лидокаина из аптечной сети

Общество
31 августа, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Организована экспертиза образцов, которые могли вызвать анафилактический шок и привести к гибели двух пациентов 41 года и девяти месяцев

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росздравнадзор отозвал две серии лидокаина из аптечной сети в РФ из-за подозрений на то, что они могли вызвать анафилактический шок и привести к гибели двух пациентов - в Крыму и в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ведомства.

В Росздравнадзор поступило два сообщения - из республики Крым и из Самарской области - о летальных исходах пациентов 41 года и девяти месяцев. Смерть наступила в результате анафилактического шока при применении лекарств.

"В целях исключения связи между наступлением анафилактического шока и недоброкачественностью лекарственных средств, Росздравнадзором организована экспертиза качества образцов указанных серий лекарственных препаратов "Лидокаин" и "Вода для инъекций", которая еще продолжается", - говорится в сообщении.

Реализация этих лекарств на территории всей страны приостановлена с 1 августа "в качестве превентивной меры и в соответствии с обязанностью держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов по недопущению причинения вреда жизни и здоровью".

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