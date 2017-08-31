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Ленобласть введет грант за динамику развития в рейтинге районов

Общество
31 августа, 17:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС

Общая сумма поддержки из областного бюджета составит 20 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Ленинградская область введет специальный губернаторский грант для наиболее динамично развивающихся районов. Такое поручение дал в четверг губернатор региона Александр Дрозденко.

"Нужно обязательно проиндексировать сами гранты и ввести такую категорию гранта, назовем его губернаторским, - за лучшую динамику, стремление к качественной жизни. Может быть, район не станет первым, но если он был, например, 18-м, а потом выйдет на 10-е место, то такие районы тоже надо поощрять", - сказал Дрозденко на заседании областного правительства.

Первое место в рейтинге эффективности за 2016 год в Ленинградской области занял Сосновоборский городской округ, второе место - Киришский район, третье - Приозерский. Четвертое место занял Лодейнопольский район, совершив резкий скачок по сравнению с рейтингом за 2015 год, где он был на 12 месте. В конце рейтинга остались Волосовский и Бокситогорский районы.

По данным властей, районы, попавшие в тройку лидеров, получат гранты на развитие из областного бюджета. Общая сумма дополнительной поддержки составит 20 млн рублей.

Мониторинг эффективности работы местных администраций проводится по 39 социально-экономическим показателям, утвержденным "майскими указами" президента РФ в 2012 году. Показатели объединены в девять направлений, которые характеризуют уровень экономического развития, положение в дошкольном и общем образовании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве и в целом организацию местного самоуправления на муниципальном уровне.

Дрозденко сообщил, что с 1 января 2018 года в Ленинградской области будут введены дополнительные показатели по оценке эффективности работы местных администраций. "Это совершенно объективные факторы: достижения в экономике, градостроительной политике, наличие стратегии развития до 2030 года, инвестиционного стандарта, поддержка малого и среднего бизнеса, наличие схем развития социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, количество коммунальных аварий, число жалоб населения, участие в госпрограммах, освоение средств", - уточнил он.

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