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Пензенская область получила 25 машин скорой помощи

Общество
31 августа, 17:49 UTC+3 ТАСС

До конца 2017 года в регион поступят еще 24 единицы техники

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ТАСС, 31 августа. Двадцать пять автомобилей скорой медицинской помощи с повышенной проходимостью УАЗ класса ''В", предназначенные для обслуживания жителей сельских районов, в четверг получили фельдшеры Пензенской области. На церемонии вручении ключей присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который ровно год назад сообщил о решении направить в регион новые машины, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

''Марка автомобилей выбрана не случайно, это транспорт повышенной проходимости, специально предназначен для сельской местности'', - приводит пресс-служба слова Володина. Автомобили уже оснащены необходимым оборудованием, они будут в том числе обслуживать отдаленные населенные пункты, уточнили в пресс-службе.

Скорые получили подстанции медпомощи почти во всех районах, уточнили ТАСС в региональном Минздраве. Исключение - Нижнеломовский район, где автопарк уже укомплектован.

С поступившими 25 автомобилями парк машин скорой помощи в Пензенской области вырос до 203. До конца года регион получит еще 24 единицы техники, которые останутся в автопарке областной станции скорой помощи в Пензе.

''В этом году, по оценке Министерства транспорта РФ, Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по показателю приведения дорог в нормативное состояние. Тем не менее, есть на территориях муниципальных образований еще и неотремонтированные дороги, поэтому машины нам очень нужны'', - приводит пресс-службе губернатора главу региона Ивана Белозерцева.

31 августа 2016 года во время поездки в регион Володин озвучил принятое решение об оснащении пензенских учреждений здравоохранения 42 единицами автотранспорта. Недостающие 50 автомобилей для полного обновления областного парка автотехники, обслуживающей вызовы скорой медицинской помощи, отработавшей свой ресурс, поставляются за счет внебюджетных источников финансирования.

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