Около 1 млрд рублей потратят на благоустройство городов Кабардино-Балкарии

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НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Кабардино-Балкарии (КБР) утвердило на заседании в четверг региональную программу улучшения городской среды, в течение пяти лет на эти цели предполагается направить 1 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
"Сроки реализации госпрограммы Кабардино-Балкарской Республики "Формирование современной городской среды" - пять лет, с 2018 по 2022 год. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных программой, - 1 млрд рублей. Из них федеральных средств - 912 млн, субъектовых - 68,7 млн, средств муниципальных образований - 19,6 млн", - сообщил министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства КБР Вячеслав Кунижев, представляя документ на заседании правительства.
Общая площадь общественных и дворовых территорий в КБР, по оценке властей, составляет 10 млн кв. м.
"Из них половина - это дворовые территории, парки занимают 3,3 млн кв. м, скверы и площади - порядка 1,5 млн кв. м. Ориентировочная стоимость их благоустройства составляет порядка 2,6 млрд рублей. Из них на благоустройство дворовых территорий потребуется 1,7 млрд, на парки - 360 млн, на скверы и площади - 550 млн", - сказал министр.