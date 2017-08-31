Депортированная властями Украины в Россию Анна Курбатова вернулась в Москву

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Журналистка Первого канала Анна Курбатова, задержанная 30 августа Службой безопасности Украины и депортированная в РФ, вернулась в пятницу в Москву.

Рейс "Аэрофлота" из Минска совершил посадку в аэропорту Шереметьево, передает корреспондент ТАСС.

Более двух десятков коллег встречают Курбатову в зоне прилета терминала F.

Как сообщил ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, "реакция одна - это радость от того, что наша коллега не пострадала, что она жива, что она не была похищена".

"Рады тому, что международная общественность журналистская достаточно активно откликнулась на эту вопиющую ситуацию", - добавил он.