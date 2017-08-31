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Нургалиев поручил устранить недостатки, выявленные при тестировании нового ФОКа в Карелии

Общество
31 августа, 17:55 UTC+3 СУОЯРВИ Карелия/ 31, августа. /ТАСС

Отмечается, что время тестовой эксплуатации здания нарушилась целостность оконных стекол и обнаружились повреждения кровли

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СУОЯРВИ /Республика Карелия/, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности России, член Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Рашид Нургалиев поручил генподрядчику устранить недостатки, возникшие в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) моногорода Суоярви после тестовой работы.

Спортивный объект был открыт в феврале 2017 года. Как рассказала директор комплекса, во время тестовой эксплуатации нарушилась целостность нескольких оконных стекол, обнаружились повреждения кровли.

"До 15 сентября выявленные дефекты должны быть устранены. Для возможности полноценного использования жителями Суоярви физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо сделать все, чтобы все было устранено в полном объеме и кратчайшие сроки. Мы должны понимать, что здесь будут заниматься дети, и, прежде всего, это вопросы безопасности", - сказал Рашид Нургалиев после осмотра комплекса, обращаясь к представителю компании-застройщику "Еврогрупп".

По его словам, ФОК - долгожданный объект для города Суоярви, потому что здесь много любителей спорта, но несколько лет назад сгорело здание детской спортшколы, и воспитанникам негде заниматься. Представитель компании "Еврогрупп" сказал, что все выявленные недочеты будут устранены.

Как ранее сообщала пресс-служба карельского правительства, комплекс стоимостью более 76 млн рублей построен в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 гг". ФОК включает в себя универсальный игровой, тренажерный и специализированный гимнастический залы.

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Персоны
Нургалиев, Рашид Гумарович
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