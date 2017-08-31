Шувалов: опыт обеспечения безопасности на дорогах Москвы надо распространить в городах РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов призвал распространить опыт обеспечения безопасности дорожного движения в Москве на другие города-миллионники. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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"Вообще, то, что происходит в Москве и с безопасностью, и с системой помощи участникам дорожного движения, необходимо этот опыт транслировать. При таких скоростях и количестве транспорта на дорогах Москвы - это практически самый безопасный город, и этот опыт необходимо использовать для того, чтобы его тиражировать на города-миллионники, крупные города", - сказал Шувалов.

По словам первого вице-премьера, необходимо оценить объем инвестиций для каждого города, где буду внедрятся такие методы обеспечения безопасности на дорогах, как в Москве. Шувалов отметил, что это можно сделать как за счет бюджетных средств, так и с помощью частно-государственного партнерства.

"Опыт самый разнообразный, есть субъекты, которые хотят и могут сделать это дешевле и более эффективно, к этому опыту надо присматриваться, но тем не менее должен отметить, что в Москве удалось добиться больших результатов. Это, конечно же, успехи [мэра Москвы Сергея] Собянина и его команды", - считает Шувалов.