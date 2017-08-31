Матвиенко: отечественная система образования должна стать одной из лучших в мире

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Система образования в России должна быть одной из лучших в мире, для этого у страны есть все предпосылки - талантливая молодежь и поддержка государства. Такое мнение высказала в преддверии нового учебного года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы отечественная система образования стала одной из лучших, чтобы наши дети ставили перед собой большие цели, уверенно достигали блестящих результатов в науке, искусстве и спорте", - цитирует Матвиенко ее пресс-служба.

По словам председателя верхней палаты парламента, сейчас в российских школах и вузах учится молодежь, "способная постоянно развиваться, мыслить свободно и предлагать нестандартные решения, самостоятельная, нацеленная на совершенствование демократических институтов, создание конкурентной экономики, социально ориентированного общества".

Матвиенко отметила, что в настоящее время мир вступает в эпоху, когда просвещение, обучение, повышение профессионализма, квалификации становятся непрерывными. "История убеждает: жизнеспособность страны обуславливается наличием прочного научного, нравственного и духовного фундамента. В России таким фундаментом выступают культура, качественное образование и патриотизм, воплощенный в таких ценностях, как любовь к своей стране, уважение к ее прошлому, готовность трудиться на благо Отечества", - отметила Матвиенко, подчеркнув, что для этого в сфере образования "проводится огромная воспитательная и просветительская работа".

Спикер Совфеда поздравила педагогов, учащихся и их родителей с предстоящим Днем знаний, который, по ее словам, уже давно стал в России всенародным праздником, "символизирующим новые возможности, творческие начинания и перспективы". "Для первоклассников это первый шаг в будущее, для выпускников - заключительный этап взросления, и абсолютно для всех учащихся - еще одна ступень познания", - отметила Матвиенко.