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Матвиенко: отечественная система образования должна стать одной из лучших в мире

Общество
31 августа, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что сейчас мир вступает в эпоху, когда просвещение, обучение, повышение профессионализма, квалификации становятся непрерывными

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Система образования в России должна быть одной из лучших в мире, для этого у страны есть все предпосылки - талантливая молодежь и поддержка государства. Такое мнение высказала в преддверии нового учебного года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Необходимо приложить все усилия для того, чтобы отечественная система образования стала одной из лучших, чтобы наши дети ставили перед собой большие цели, уверенно достигали блестящих результатов в науке, искусстве и спорте", - цитирует Матвиенко ее пресс-служба.

По словам председателя верхней палаты парламента, сейчас в российских школах и вузах учится молодежь, "способная постоянно развиваться, мыслить свободно и предлагать нестандартные решения, самостоятельная, нацеленная на совершенствование демократических институтов, создание конкурентной экономики, социально ориентированного общества".

Матвиенко отметила, что в настоящее время мир вступает в эпоху, когда просвещение, обучение, повышение профессионализма, квалификации становятся непрерывными. "История убеждает: жизнеспособность страны обуславливается наличием прочного научного, нравственного и духовного фундамента. В России таким фундаментом выступают культура, качественное образование и патриотизм, воплощенный в таких ценностях, как любовь к своей стране, уважение к ее прошлому, готовность трудиться на благо Отечества", - отметила Матвиенко, подчеркнув, что для этого в сфере образования "проводится огромная воспитательная и просветительская работа".

Спикер Совфеда поздравила педагогов, учащихся и их родителей с предстоящим Днем знаний, который, по ее словам, уже давно стал в России всенародным праздником, "символизирующим новые возможности, творческие начинания и перспективы". "Для первоклассников это первый шаг в будущее, для выпускников - заключительный этап взросления, и абсолютно для всех учащихся - еще одна ступень познания", - отметила Матвиенко.

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