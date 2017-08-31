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В Заполярье зарегистрировано на 7% меньше безработных, чем годом ранее

Общество
31 августа, 18:17 UTC+3

С начала года в регионе трудоустроены более 11 тыс. человек, что составляет 57% обратившихся за содействием в поиске работы

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МУРМАНСК, 31 августа. /ТАСС/. Число безработных в Мурманской области снизилось в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 7% - до 6181 человека, сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В регионе сохраняется стабильность в сфере занятости и рынка труда, отмечается снижение численности зарегистрированных безработных и уменьшение напряженности на рынке труда. На конец августа в органах службы занятости зарегистрировано на 7% меньше безработных, чем на соответствующую дату прошлого года, - сейчас этот показатель достиг 6181 человека", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в правительстве, работников, находящихся в простое, работающих неполное рабочее время и находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, нет. Снизились уровень зарегистрированной безработицы (с 1,5% до 1,4% экономически активного населения) и уровень общей безработицы (с 7,9% до 7,1%).

За прошедший период 2017 года органы службы занятости в Мурманской области оказали жителям региона около 73 тыс. услуг в сфере занятости населения - это на 6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Трудоустроены более 11 тыс. человек - 57% обратившихся за содействием в поиске работы.

Улучшению ситуации на рынке труда, по мнению властей, способствует, в том числе, рост потребности предприятий и организаций в рабочей силе. Так, на конец августа в центрах занятости Мурманской области имелось свыше 11,5 тыс. вакансий, что на 22% больше, чем год назад. В результате коэффициент напряженности (нагрузка на одну вакансию незанятого населения) снизился с 0,9 до 0,7.

По результатам мониторинга оценки качества и доступности государственных услуг, проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, Мурманская область отнесена к числу регионов, достигших высоких показателей по оказанию госуслуг в области занятости населения

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