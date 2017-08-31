Врио главы Рязанской области открыл школу в родном селе писателя Захара Прилепина

ТАСС/, 31 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия новой школы на 132 места в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области, где родился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили на сайте правительства Рязанской области в четверг.

"Это особенно важно сегодня, когда стоит задача повышения качества образования, подготовки конкурентоспособных выпускников. Мы должны строить такие школы в наших селах и городах, чтобы дети получали качественные знания и учились в комфортных условиях", - сказал Любимов.

Как уточнили в правительстве Рязанской области, строительство нового здания Ильинской средней общеобразовательной школы на 132 места велось в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы" и госпрограммы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах". На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов в общей сложности было выделено более 128 млн рублей. Образовательное учреждение имеет всю необходимую материально-техническую базу, оснащено современным оборудованием для обеспечения качественного учебного процесса. По словам врио губернатора, Ильинская школа стала одной из самых современных в регионе.

Как уточнила ТАСС министр образования региона Ольга Щетинкина, Захар Прилепин родился в селе Ильинка и первые два года учился в местной школе. "Старое здание пришло в аварийное состояние, его снесли. Зато новая школа отвечает всем самым современным требованиям", - сказала она. В новой школе будут учиться дети из села Ильинка и пяти близлежащих населенных пунктов. Кроме того, к началу учебного года в Рязани будет открыта новая школа на 1100 мест и завершится реконструкция школы на 220 человек в селе Мосолово.

Захар (Евгений) Прилепин - российский писатель и журналист, автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и др.