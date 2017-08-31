Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Рязанской области открыл школу в родном селе писателя Захара Прилепина

Общество
31 августа, 18:08 UTC+3 ТАСС ТАСС/ 31, августа. /ТАСС

Строительство нового здания школы велось в рамках федеральной и региональной программ по развитию населенных пунктов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС/, 31 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в церемонии открытия новой школы на 132 места в селе Ильинка Скопинского района Рязанской области, где родился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщили на сайте правительства Рязанской области в четверг.

"Это особенно важно сегодня, когда стоит задача повышения качества образования, подготовки конкурентоспособных выпускников. Мы должны строить такие школы в наших селах и городах, чтобы дети получали качественные знания и учились в комфортных условиях", - сказал Любимов.

Как уточнили в правительстве Рязанской области, строительство нового здания Ильинской средней общеобразовательной школы на 132 места велось в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы" и госпрограммы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах". На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов в общей сложности было выделено более 128 млн рублей. Образовательное учреждение имеет всю необходимую материально-техническую базу, оснащено современным оборудованием для обеспечения качественного учебного процесса. По словам врио губернатора, Ильинская школа стала одной из самых современных в регионе.

Как уточнила ТАСС министр образования региона Ольга Щетинкина, Захар Прилепин родился в селе Ильинка и первые два года учился в местной школе. "Старое здание пришло в аварийное состояние, его снесли. Зато новая школа отвечает всем самым современным требованиям", - сказала она. В новой школе будут учиться дети из села Ильинка и пяти близлежащих населенных пунктов. Кроме того, к началу учебного года в Рязани будет открыта новая школа на 1100 мест и завершится реконструкция школы на 220 человек в селе Мосолово.

Захар (Евгений) Прилепин - российский писатель и журналист, автор романов "Патологии", "Санькя", "Грех" и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Любимов, Николай Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
2
Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160
3
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
4
Трое детей погибли в ДТП на Кубани
5
Биография Людмилы Рюминой
6
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
7
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама