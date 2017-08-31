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Ульяновские власти разработают региональную программу переселения из ветхого жилья

Общество
31 августа, 18:19 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 31, августа. /ТАСС

Проект станет аналогом федеральной программы, в рамках которой в регионе осталось переселить 379 человек

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УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать региональную программу переселения из ветхого аварийного фонда. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Завершая федеральный проект [программы переселения из ветхого аварийного жилья], мы отнюдь не сворачиваем деятельность в этом направлении. Я дал поручение разработать региональный аналог программы, который возьмет на себя функционал федеральной", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Морозов уточнил, что со временем жилой фонд будет ветшать, в регионе признают аварийными другие дома. По его словам, после расселения домов, которые были включены в федеральную программу переселения граждан, работа в Ульяновской области в этом направлении не остановится.

По сведениям пресс-службы, на данный момент в Ульяновской области в рамках действия федеральной программы осталось переселить 379 человек из 30 жилых домов. Всего с 2014 года в регионе расселили 96 домов, более 2,2 тыс. человек получили новые квартиры.

На реализацию адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в Ульяновской области было выделено более 1,46 млрд рублей. Основной объем средств - 775,9 млн рублей - поступил из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 398,9 млн из областного бюджета и 253,2 млн рублей из местных бюджетов, еще 32,2 млн рублей вложили сами застройщики. Благодаря действию программы возможность улучшить жилищные условия появилась у 2630 жителей 12 районов Ульяновской области.

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