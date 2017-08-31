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В канадском паспорте теперь официально можно указывать "неопределенный пол"

Общество
31 августа, 19:16 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 31, августа. /ТАСС

В разделе половой принадлежности вместо "мужчина" или "женщина" можно будет поставить латинскую букву "Х"

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ОТТАВА, 31 августа. /ТАСС/. Граждане Канады, которые не могут определить свою половую принадлежность, отныне могут указывать в паспорте в соответствующей графе "третий пол". Федеральные поправки вступили в четверг в законную силу.

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На данном этапе желающие в разделе половой принадлежности вместо "мужчина" или "женщина" должны будут поставить латинскую букву "Х". Комментируя нововведение, министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Ахмед Хуссейн заявил, что это часть политики либерального правительства по выпуску в Канаде полностью "гендерно нейтральных документов". "Введение обозначения "Х" в наших государственных документах - это важный шаг на пути к обеспечению равенства всех канадцев независимо от их гендерной идентичности или ее выражения", - отметил он.

В Канаде паспорт получают только те граждане, которые собираются выезжать за границу. Внутри страны он не нужен, поскольку там действуют другие документы для установления личности, например, водительские права, по которым можно в том числе летать на самолете или покупать билет на поезд. В министерстве по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства предупредили желающих воспользоваться нововведением, что перед поездкой за рубеж им следует проверять, какие в стране планируемого пребывания действуют законы в отношении людей-трансгендеров. Например, Австралия, Дания, Германия, Мальта и Новая Зеландия в настоящее время допускают использование категории "Х" в паспортах.

Международная организация гражданской авиации также разрешила государствам-членам выдавать своим гражданам документы с графой "третий пол", по которым они могут свободно путешествовать по миру на самолетах.

В данный момент графу "нейтральный пол" предлагают использовать жителям два канадских региона. В Онтарио - на водительских правах и в картах медицинского обслуживания, а на Северо-Западных территориях - в свидетельстве о рождении.

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