Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция

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Ruptly
Президент России Владимир Путин в Ярославле общается с участниками форума "Проектория" и проводит открытый урок.
Всероссийский форум профессиональной навигации проходит с 1 по 4 сентября. В нем принимают участие более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие.
Кроме того, в форуме участвуют представители таких компаний, как Ростех, Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Росатом, "Р-Фарм", "Ростелеком", Mail.Ru Group, РЖД, "Роснано", Курчатовский институт, Роскосмос, "Россвязь", "Россети" и др.