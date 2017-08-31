Более 13,5 тыс. нарушений выявлено в школах СКФО перед началом учебного года

ПЯТИГОРСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в школах СКФО накануне начала учебного года. Из них устранено 88%, сообщили в четверг в аппарате полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе со ссылкой на заместителя начальника Южного регионального центра МЧС России Сергей Война.

"Он (Сергей Война - прим. ТАСС) отметил, что в преддверии нового учебного года были проведены противопожарные исследования всех 3297 образовательных учреждений округа. В его ходе было выявлено более 13,5 тыс. нарушений, по которым руководителям учреждений выданы предписания. Они выполнены на 88%, устранение остальных выявленных недостатков требует больших финансовых затрат и более длительного срока выполнения", - говорится в сообщении полпредства.

По данным властей, проблемным вопросом является оборудование образовательных учреждений беспроводными устройствами, которые выводят сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны. Однако все образовательные организации готовы к началу учебного года, добавили полпредстве.