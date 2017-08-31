Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупнейший в мире музей Северных конвоев откроется в Санкт-Петербурге в 2018 году

Общество
31 августа, 19:41 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС

Экспонаты для коллекции предоставлены семьями моряков

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире музей истории Северных конвоев, который будет посвящен морякам разных стран, откроется в августе 2018 года в Санкт-Петербурге. За год до открытия его посетили ветераны конвоев из России, Великобритании, США, Франции и Канады, вместе отметившие 76-ю годовщину прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

"Первая очередь музея, который расположится на площади 600 кв. м, откроется 31 августа 2018 года, в 77-ю годовщину прихода "Дервиша", - сказал в четверг ТАСС руководитель рабочей группы музея истории Северных конвоев Владимир Соломонов. Музей будет действовать на базе Морского колледжа Государственного университета морского и речного флота имени С. О. Макарова.

По его словам, музей будет крупнейшим в мире по этой тематике, "ни в одной другой стране нет экспозиции такого масштаба".

"Он будет современным и интерактивным, мы хотим сделать так, чтобы, войдя в помещение, дети и взрослые могли почувствовать себя в центре тех событий. Там будут тренажеры, благодаря которым посетители окажутся на качающейся палубе корабля, куда с воздуха падают бомбы, над ним кружат самолеты", - отметил Соломонов.

По его словам, тренажеры будут аналогичны тем, которые применяются в учебном процессе "Макаровки". Свою коллекцию музей собирает за счет добровольных пожертвований от семей моряков, экспонаты от первых дарителей уже поступили. "Мы принимаем любые вещи, связанные с историей конвоев, фотографии, награды СССР, США, Великобритании. У нас уже есть предметы обмундирования и личное наградное оружие", - сказал Соломонов.

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). На транспортах и танкерах в Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Праздничная молитва во время Курбан-байрама у Московской Соборной мечети в 2015 году
История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
3
20 лет спустя: ограда Кенсингтонского дворца вновь превратилась в мемориал принцессы Дианы
21
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территории
2
Ягланд заявил Макрону, что хочет видеть Россию полноправным членом Совета Европы
3
ТЭС в Крыму будут введены в эксплуатацию 18 июня 2018 года
4
WSJ: Трамп готов блокировать передачу "Роснефти" контроля над Citgo
5
Биография Людмилы Рюминой
6
Лавров: Москва изучит новые предписания Вашингтона о закрытии дипобъектов РФ
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама