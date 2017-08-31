Крупнейший в мире музей Северных конвоев откроется в Санкт-Петербурге в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший в мире музей истории Северных конвоев, который будет посвящен морякам разных стран, откроется в августе 2018 года в Санкт-Петербурге. За год до открытия его посетили ветераны конвоев из России, Великобритании, США, Франции и Канады, вместе отметившие 76-ю годовщину прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

"Первая очередь музея, который расположится на площади 600 кв. м, откроется 31 августа 2018 года, в 77-ю годовщину прихода "Дервиша", - сказал в четверг ТАСС руководитель рабочей группы музея истории Северных конвоев Владимир Соломонов. Музей будет действовать на базе Морского колледжа Государственного университета морского и речного флота имени С. О. Макарова.

По его словам, музей будет крупнейшим в мире по этой тематике, "ни в одной другой стране нет экспозиции такого масштаба".

"Он будет современным и интерактивным, мы хотим сделать так, чтобы, войдя в помещение, дети и взрослые могли почувствовать себя в центре тех событий. Там будут тренажеры, благодаря которым посетители окажутся на качающейся палубе корабля, куда с воздуха падают бомбы, над ним кружат самолеты", - отметил Соломонов.

По его словам, тренажеры будут аналогичны тем, которые применяются в учебном процессе "Макаровки". Свою коллекцию музей собирает за счет добровольных пожертвований от семей моряков, экспонаты от первых дарителей уже поступили. "Мы принимаем любые вещи, связанные с историей конвоев, фотографии, награды СССР, США, Великобритании. У нас уже есть предметы обмундирования и личное наградное оружие", - сказал Соломонов.

История конвоев

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). На транспортах и танкерах в Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.