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Все школьники Саратовской области будут учиться в первую смену к 2025 году

Общество
31 августа, 20:25 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 31, августа. /ТАСС

В регионе во вторую смену работают 10% школ

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САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Все школы Саратовской области перейдут на систему обучения в первую смену к 2025 году. Через четыре года такие условия будут созданы для всех младших школьников, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора со ссылкой на зампреда правительства региона Ивана Кузьмина.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым, по итогам которой поручил разобраться с рядом проблем в регионе. В их числе - ситуация в школах, где, по словам граждан, отправивших свои жалобы на "Прямую линию" президенту, "скоро будут учиться в три смены".

"Глава региона ставит задачу: за четыре года перевести на первую смену всю начальную школу. К 2025 году такие условия должны быть созданы для всех детей", - сказал Кузьмин, отметив, что третьей смены в школах области нет с 2012 года.

Он добавил, что в настоящее время во вторую смену работают 10% саратовских школ, при этом предпринимаются все меры, чтобы создать дополнительные места для обучения школьников.

"За последние пять лет открыто восемь новых объектов. В прошлом году ввели самую большую школу в регионе - на 1100 мест в Саратове. Построены школы в селе Кочетное Ровенского района и селе Безымянное - Энгельсского. Завершили ремонт в школе Камышки Алгайского района, средства на который выделялись из резервного фонда президента России", - сказал Кузьмин.

Кроме того, по данным правительства региона, до конца 2017 года откроется еще одна школа в Волжском районе на 825 мест. В 2018 году планируется строительство школы на 1100 мест в Энгельсе.

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