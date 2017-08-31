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В Подмосковье может появиться научный центр для школьников наподобие "Сириуса"

Общество
31 августа, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Аналогичный образовательный центр в Московской области позволит расширить детскую аудиторию, у которой появится возможность заниматься наукой, сказал губернатор Андрей Воробьев

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Московской области обсуждают возможность создания крупного образовательно-научного центра для детей, подобного образовательному центру-лагерю "Сириус" в Сочи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".

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"У нас есть идея - мы сейчас ее обсчитываем, обдумываем. По созданию аналогичного научного центра", - сказал он, комментируя положительный опыт одной из подмосковных школьниц, учившейся в "Сириусе".

Аналогичный "Сириусу" образовательный центр в Московской области позволит расширить детскую аудиторию, у которой появится возможность заниматься наукой, добавил губернатор. "Тогда большое количество наших подмосковных ребят - не 15 человек, а гораздо больше - смогут регулярно заниматься тем, чем увлеклись: биологией, химией, физикой или какими-то другими практическими опытами и экспериментами", - сказал Воробьев.

Сейчас в Московской области работают четыре центра молодежного инновационного творчества, где популяризуются научно-технические направления среди школьников: в Дубне, Протвине, Дмитрове и Жуковском. К ноябрю 2017 года планируется открытие еще четырех таких центров: в Одинцове, Балашихе, Пущине и Фрязине.

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