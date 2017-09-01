Встреча Лаврова со студентами МГИМО. Видеотрансляция

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 сентября проводит встречу со студентами и преподавателями МГИМО.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, "запланирована ставшая уже хорошей и доброй традицией интерактивная дискуссия со студентами".

В выступлении перед учащимися министр затрагивает острые темы международной повестки, разъясняет позицию России, отвечает на вопросы и дает напутствия студентам профильного учебного заведения МИД.