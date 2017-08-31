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В Нижнем Новгороде презентовали карту транспортных происшествий

Общество
31 августа, 21:33 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД

Отмечается, что пользователи могут наложить карту на базу спутниковых снимков, чтобы в реальности увидеть место аварии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. Приволжская транспортная прокуратура представила интерактивную карту происшествий на транспорте, презентация прошла во время встречи приволжского транспортного прокурора Тимура Кебекова с представителями общественности, бизнес-сообщества и СМИ, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уже давно прорабатываем с "Ростелекомом" и Куйбышевской железной дорогой некий интернет-проект, который называется "Карта транспортных происшествий". Она интерактивная, и мы надеемся, что в ближайшее время ее запустим, определимся, в каком она будет формате, будет она в общем доступе или ей будут пользоваться только специалисты, здесь очень много нюансов - например, связанных с персональными данными <…> В России такого проекта больше нет нигде, мы первые. И, надеюсь, по нашему пути пойдут и другие регионы", - сказал Кебеков.

По словам специалистов, в настоящее время интерактивная карта используется в тестовом режиме. Для ее создания были собраны данные происшествий на транспорте в Приволжском федеральном округе за последние 10 лет. В проекте используются различные базовые карты, в том числе есть возможность наложения карты происшествий на базу спутниковых снимков - таким образом, можно в реальности увидеть местность, где случилось происшествие.

"По желанию пользователя на карте могут отображаться различные виды происшествий - ДТП на переездах, случаи смертельного травмирования граждан железнодорожным транспортом или электрическим током на объектах транспорта, аварии, крушения, сходы поездов. Пользователь может наглядно видеть наиболее травмоопасные участки благодаря тепловой карте. Интенсивность инцидентов, выраженная цветовой схемой тепловой карты, позволяет сразу увидеть эти проблемные очаги", - рассказала начальник отдела приволжской транспортной прокуратуры по надзору за исполнением законов на транспорте Светлана Кокурошникова.

На карте отображаются и происшествия, связанные с воздушным и внутренним водным транспортом: аварии с воздушными судами, посадки на мель. По словам Кебекова, карта позволит определять наиболее опасные участки, чтобы тщательнее разбираться в причинах происшествий и способствовать их устранению. Он сообщил, что запуск интерактивной карты должен произойти в этом году.

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