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Фельдшерский пункт откроется в саратовском селе, жители которого пожаловались Путину

Общество
31 августа, 22:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 31, августа. /ТАСС

Президент потребовал представить ему отдельный доклад о проделанной работе

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САРАТОВ, 31 августа. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) откроется в селе Первомайское Саратовской области, жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на закрытие больницы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на зампреда правительства региона Ивана Кузьмина.

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Ранее сообщалось, что Путин провел встречу с врио губернатора области Валерием Радаевым, по итогам которой поручил разобраться с рядом проблем в регионе. В частности, он отметил, что среди жалоб, поступивших в ходе "Прямой линии", была информация о закрытии больницы в Первомайском. Он напомнил, что можно привлекать мобильные группы медицинских работников, создавать фельдшерско-акушерские пункты, а также потребовал представить ему отдельный доклад по этой ситуации.

"Для жителей села Первомайское, а это свыше 850 человек, в настоящее время заканчивается организация фельдшерско-акушерского пункта, после чего ФАП полноценно заработает. На новом объекте закончены ремонтные работы, подключены коммуникации. Специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии провели обследования. Лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность будет получена до 7 сентября", - сказал Кузьмин.

Он также сообщил, что Первомайское включено в план-график выезда мобильных бригад. "Сегодня здесь побывала бригада узких специалистов - кардиолога, окулиста, невролога, эндокринолога, врача УЗИ-диагностики. Обследовано 80 человек. В целом работа выездных бригад медиков в отдаленные села организована на территории области в постоянном режиме", - подчеркнул Кузьмин.

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