Власти Абхазии выплатили пострадавшим во время взрыва на складе россиянам 6 млн рублей

СУХУМ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Абхазии выплатили в качестве компенсации россиянам, пострадавшим во время взрыва 2 августа на складе боеприпасов минобороны в селе Приморское Гудаутского района, порядка 6 млн рублей. Об этом сообщил в четверг на заседании госкомиссии по ликвидации последствий ЧП премьер-министр Беслан Барциц. В результате взрывов 2 августа в Приморском две жительницы Санкт-Петербурга погибли, более 60 человек получили различные ранения, в том числе 35 граждан России.

"Порядка 6 млн. рублей выплачено россиянам, пострадавшим во время взрыва на складе боеприпасов. Из этой суммы 1 млн. рублей выплачен родственникам двух погибших жительниц Петербурга, 3 млн рублей - хозяевам поврежденного автотранспорта, - сказал Барциц. - 2 млн рублей выплачено людям, получившим различные травмы, и суммы разные - от 30 до 250 тыс. рублей в зависимости от тяжести ранения на основании справок министерства здравоохранения".

Что касается местных жителей, чьи дома разрушены, им также оказана помощь. "В целом сумма на проведение всех восстановительных работ в домах, подлежащих ремонту, варьируется в пределах 70 млн рублей", - сказал Барциц.

По словам начальника УКС Игоря Миквабия, 60% ремонтных работ уже проведено, завершить все работы планируется до наступления холодов.

"12 домов восстановлению не подлежат, их будем сносить и строить с нуля", - сказал Миквабия. В этой связи глава правительства попросил УКС не откладывая, сразу же, как будут готовы эскизы и схемы планирования нового жилья, ознакомить с ними хозяев домовладений.

"Получив письменное согласие, нужно сразу же начинать строительство, чтобы люди смогли новый год встретить в своих домах", - обратился Барциц к строителям.

Очистка территории

По информации заместителя министра обороны Владимира Ануа, Приморское полностью очищено от разбросанных снарядов, но окрестности склада пока под охраной военных.

"Очистка частных домовладений и приусадебных участков завершена в намеченные сроки, в мероприятиях было задействовано более 100 человек, в настоящее время на территории склада работают саперы", - сказал Ануа.

В результате ЧП уничтожено два склада, в котором хранились авиабомбы, артиллерийские снаряды, инженерное и другое имущество, а также караульное помещение. Основной склад, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы к нему, сохранился, и в настоящее время все перевезено в резервные склады минобороны. Военная прокуратура по происшествию 2 августа возбудила уголовное дело по ч.3 статьи 358 "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".