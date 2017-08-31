Аланская гимназия с углубленным изучением осетинского языка открылась во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Первая Аланская гимназия с углубленным изучением предметов на осетинском языке открылась в четверг во Владикавказе. Учебное заведение создано на базе городской школы №1.

"Сегодня в Северной Осетии настоящий праздник, надеюсь, что этот день останется в истории республики. Обращения от жителей по поводу создания осетинской школы поступали ко мне сразу, как я стал главой. Вместе с учеными и другими компетентными лицами мы реализовали эту идею в реальность", - сказал на торжественной церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

Школу открыли с соблюдением осетинских традиций: старейшина вознес молитву над тремя ритуальными осетинскими пирогами, только после этого была разрезана праздничная ленточка. Первоклассники вошли в классы в специально разработанной для гимназии национальной форме.

В этом году за парты гимназии сядут 40 человек. Помимо изучения школьных предметов, они смогут посещать студии на родном языке: литературную, музыкальную, шахматную, хореографическую, театральную и другие, предусмотрен курс английского языка. Дети из отдаленных районов республики будут жить в интернате, для этого в гимназии предусмотрены необходимые условия.

Будущая осетинская интеллигенция

По мнению заведующего кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института Тамерлана Камболова, который является одним из разработчиков образовательной программы гимназии, учащиеся этой гимназии являются будущими представителями осетинской творческой интеллигенции.

"В Аланской гимназии будет создано новое поколение осетинской творческой интеллигенции, которая будет развивать осетинскую национальную культуру. Ведь здесь будут учиться дети, которые думают на осетинском языке, воспринимают мир на родном языке и потому в начальных классах будут заниматься не переводом с русского на осетинский, а именно освоением знаний. При этом у них будет качественный литературный осетинский язык", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По его словам, образовательная программа гимназии была ранее успешно апробирована в гимназии "Диалог". "Открытые уроки там показывали, что ребенок отвечал свободно на том языке, на котором ему задавал вопрос учитель. То есть он хорошо знал как русский, так и осетинский язык", - сказал Камболов.

До второго класса все предметы в Аланской гимназии будут преподаваться на осетинском языке, в 3-4 классах будет происходить плавный переход на двуязычное обучение, чтобы уже с пятого класса школьник мог свободно понимать объяснение на русском языке.

В перспективе планируется создание подготовительной группы при гимназии, где азам осетинского языка смогут обучаться дети разных национальностей.