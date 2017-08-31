Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

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КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыл в Калининград с однодневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"В рамках визита предстоятель Русской православной церкви 1 сентября возглавит богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит новый корпус православной гимназии в Калининграде", - говорится в сообщении пресс- службы.
Патриарх является почетным гражданином Калининградской области. До избрания на пост местоблюстителя престола Русской православной церкви в декабре 2008 года он в чине архиепископа возглавлял Смоленскую и Калининградскую епархию.