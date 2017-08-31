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Патриарх Кирилл прибыл в Калининград

Общество
31 августа, 23:27 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 31, августа. /ТАСС

Патриарх 1 сентября возглавит богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит новый корпус православной гимназии в Калининграде

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КАЛИНИНГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг прибыл в Калининград с однодневным визитом. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

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"В рамках визита предстоятель Русской православной церкви 1 сентября возглавит богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит новый корпус православной гимназии в Калининграде", - говорится в сообщении пресс- службы.

Патриарх является почетным гражданином Калининградской области. До избрания на пост местоблюстителя престола Русской православной церкви в декабре 2008 года он в чине архиепископа возглавлял Смоленскую и Калининградскую епархию.

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