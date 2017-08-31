Трамп пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий шторма "Харви"

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен перевести $1 млн из своих личных средств на восстановление районов штата Техас, пострадавших от тропического шторма "Харви". Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Он [Трамп] заявил о намерении передать примерно $1 млн из своих личных средств", - сказала она. "Я точно знаю, что он хочет перечислить их лично. Он сказал, что это его персональные средства", - добавила Сандерс.
"Харви" - самый мощный ураган в США за последние 12 лет, с 2005 года, когда ураган максимальной (пятой) категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана и затопил Новый Орлеан. Как информировал Национальный центр США по наблюдению за ураганами, "Харви" в четверг ослабел до тропического циклона. Максимальная скорость ветра в зоне стихии снизилась с 20,1 м/с до 15,7 м/с. Число погибших в американском штате Техас уже составляет 39 человек.
По словам помощника президента США по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта, удар стихии затронул 100 тыс. домов. "Количество большое, какие-то из них застрахованы, а какие-то нет", - рассказал он журналистам в Белом доме до начала брифинга Сандерс.