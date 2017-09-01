Путин в Ярославле посетит форум "ПроеКТОриЯ" и проведет открытый урок

ТАСС, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин совершит в пятницу рабочую поездку в Ярославскую область, в ходе которой примет участие во всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Ярославле российского лидера ожидает "целый набор мероприятий". "В том числе участие во всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ". Президент пообщается там с молодыми людьми, будет всероссийский открытый урок", - отметил представитель Кремля.

Во всероссийском открытом уроке примут участие более 1 млн учащихся и педагогов, запланировано общение в режиме телемоста со школьниками из разных регионов страны.

В молодежном форуме принимают участие в основном ученики старших классов школы. Там будут те учащиеся, "которые уже проявили себя и которые уже сейчас имеют обязательства работодателей, наших крупных компаний о том, что после того, как они закончат учебные заведения, их возьму на работу", пояснил Песков. Пресс-секретарь добавил, что этот ежегодный форум, проводимый под общим названием "Будущие интеллектуальные лидеры России" себя "здорово зарекомендовал, туда приезжают детишки со всей страны".

Всероссийский форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" пройдет в Ярославле с 1 по 4 сентября. В нем, как ожидается, примут участие более 500 старшеклассников со всей России, мотивированных на инженерное, научно-техническое и естественнонаучное развитие. Со стороны бизнеса участниками форума станут представители таких компаний как Ростех, Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Росатом, "Р-Фарм", Ростелеком, Mail.Ru Group, РЖД, Роснано, Курчатовский институт, Роскосмос, Россвязь, Россети.

Ожидается, что в ходе рабочей поездки в Ярославскую область Путин проведет беседу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Мироновым. Будет "достаточно плотное общение в разных ипостасях", пообещал Песков. Кроме того, глава государства встретится с представителями общественности Ярославской области, на этой встрече его будет сопровождать Миронов.